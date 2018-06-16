В борьбу вступили команды группы D. На московском стадионе Спартак встречались сборные Аргентины и Исландии. В этой встрече родилась первая сенсация чемпионата. Встреча завершилась вничью - 1:1.

В борьбу вступили команды группы D. На московском стадионе "Спартак" встречались сборные Аргентины и Исландии. В этой встрече родилась первая сенсация чемпионата. Встреча завершилась вничью — 1:1.Аргентинцы активно начали встречу, и на 5 минуте Николас Тальяфико после навеса Лионеля Месси едва не попал в ворота. Но северяне не испугались двукратных чемпионов мира, и в ответной атаке едва не огорчили вратаря сборной Аргентины Вилли Кавальеро. Но ближе к середине тайма сборная Аргентины овладела преимуществом. Опасно бил Месси – исландский вратарь Ханнес Халльдоурссон кулаком отбил мяч. Затем Маркос Рохо нашел в штрафной Серхио Агуэро. Аргентинец развернулся и точно пробил в угол ворот – 1:0 на 19 минуте.Но через четыре минуты счет стал равным. В штрафной сборной Аргентины возникла паника, которой воспользовался Альфред Финнбогассон – 1:1. Южноамериканцы снова прибавили, но ничего серьезного не создали. А островитяне перед перерывом могли выйти вперед. Но Кавальеро отбил удар Гильфи Сигурдссона. После первого тайма — 1:1.Во втором тайме преимущество сборной Аргентины стало еще более заметным. Но ударам южноамериканцев не хватало точности. На 63 минуте двукратные чемпионы могли выйти вперед. За снос Максимилиано Месы в ворота исландцев был назначен пенальти. Но Месси не смог его реализовать, Ханнес Халльдоурссон отбил удар лидера аргентинцев.Сборная Аргентины пыталась провести победный мяч. Но исландцы грамотно оборонялись, прекрасно играл Ханнес Халльдоурссон. Польский судья Шимон Марчиняк не назначил 11 метровый за нарушение правил против Кристиана Павона. В уже добавленное время Месси обыграл трех исландцев и пробил по воротам. Мяч просвистел над перекладиной. А перед самым финальным свистком Лионель пробил со штрафного в исландскую стенку.Встреча завершилась вничью 1:1. И этот результат можно назвать первой сенсацией. У сборных Аргентины и Исландии теперь по одному очку. Позже сыграет другая пара из группы "D" – команды Хорватии и Нигерии.