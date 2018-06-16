Ложной увязкой исполнения Минских соглашений с размещением в Донбассе миротворцев ООН в русле логики Киева Соединенные Штаты пытаются обезопасить украинские власти от выполнения Минска-2. Об этом заявил в своем выступлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене постпред России Александр Лукашевич.

Ложной увязкой исполнения Минских соглашений с размещением в Донбассе миротворцев ООН в русле логики Киева Соединенные Штаты пытаются "обезопасить" украинские власти от выполнения "Минска-2". Об этом заявил в своем выступлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене постпред России при этой организации Александр Лукашевич.По его словам, которые приводит на своем сайте МИД России, противоречат Минским соглашениям и попытки Киева создать в Донбассе некую военно-политическую комендатуру, которая будет контролировать территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, также противоречит Минским соглашениям.Любые форматы международного содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие его сторон — Киева, Донецка и Луганска. Только путем их прямого диалога возможно мирное политическое урегулирование, отметил Лукашевич.Именно эта концепция, напомнил он, заложена в основу российского проекта резолюции Совбеза ООН в поддержку ОБСЕ и Комплекса мер по реализации Минских соглашений, на которую Киев и Вашингтон так и не отреагировали до сих пор.Комплекс мер по реализации Минских соглашений из 13 пунктов, согласованный с лидерами стран "нормандской четверки" (Германии, России, Украины и Франции), был подписан в Минске 12 февраля 2015 года. Однако до сих пор он остается нереализованным: выполнять политические пункты соглашения Киев полностью отказался, мотивируя это неурегулированностью вопросов безопасности.