Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать 11-метровый, назначенный в ворота сборной Исландии. Его удар отбил исландский вратарь Ханнес Халльдоурссон.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать 11-метровый, назначенный в ворота сборной Исландии. Его удар отбил исландский вратарь Ханнес Халльдоурссон.На 63 минуте будущий игрок ЦСКА Хердар Магнуссон толкнул в спину аргентинского полузащитника Макси Месу. Польский судья Шимон Марчиняк назначил пенальти. Исполнять приговор арбитра вызвался Лионель Месси.Лидер сборной Аргентины пробил сильно, но откровенно. Его удар отбил Ханнес Халльдоурссон. Счет в матче по-прежнему 1:1.