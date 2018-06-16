Первая игра в группе D чемпионата мира по футболу пройдет между двумя очень интересными командами. Сборная Аргентины с великолепным Лионелем Месси будет соперничать с исландцами, которые навели фурор на европейском первенстве 2016 года.

Первая игра в группе "D" чемпионата мира по футболу пройдет между двумя очень интересными командами. Сборная Аргентины с великолепным Лионелем Месси будет соперничать с исландцами, которые навели фурор на европейском первенстве 2016 года.Тренеры объявили составы на предстоящую встречу. Вместе с Месси за"альбиселесте" сыграют голкипер Кабальеро, в поле – Рохо, Отаменди, Тальяфико, Маскерано, Биглия, Сальвио, Меса, Ди Мария, Агуэро.Стартовый состав сборной Исландии: вратарь – Халльдоурссон, полевые игроки – Сигурдссон, Магнуссон, Сэварссон, Арнасон, Хадльвредссон, Гуннарссон, Сигурдссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Финнбогасон.