Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова по телефону договорились о встрече в понедельник около 14.00.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова по телефону договорились о встрече в понедельник около 14.00.Омбудсмены обсудят возможность и дату посещения осужденного за организацию терактов в Крыму Олега Сенцова.В целом, планируется разговор о графике визитов к заключенным на территориях России и Украины, пишет РИА Новости. "Я с оптимизмом смотрю на возможность рассматривать дорожные карты", — сказала Татьяна Москалькова.По словам Москальковой, гражданин России и Украины Дмитрий Штыбликов, осужденный на пять лет за подготовку к диверсии, доволен условиями содержания. "В камере на четверых человек он находится один. Он пользуется библиотекой", — сказала омбудсмен.Ранее Денисова сообщила, что приехала в Салехард на встречу к Сенцову. "Ее поездка, конечно, заведомо была обречена на неудачу", — прокомментировала Москалькова.