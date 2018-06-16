Прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Церемония началась рано утром. Одними из первых отдать последний долг мэтру российского кино пришли первые лица страны, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти, другие федеральные и региональные политики.
Прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Церемония началась рано утром. Одними из первых отдать последний долг мэтру российского кино пришли первые лица страны, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти, другие федеральные и региональные политики.
Одним из первых проститься с режиссером приехал глава
государства Владимир Путин. В знак уважения и памяти президент возложил букет цветов
к гробу, после чего сказал слова соболезнования родным режиссера, в то числе,
его вдове Галине Говорухиной.
После церемонии прощания глава государства поделился с
журналистами своими воспоминаниями о мэтре. По словам Путина, Станислав
Говорухин был человеком, "которого знают и любят миллионы наших
граждан".
"Когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых
актеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке,
который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал, -
отметил российский лидер. – А именно он, режиссер, как дирижер большого
симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей,
прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную
паузу".
Проститься со
Станиславом Говорухиным пришел и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он ранее
рассказал о том, что режиссер до последнего дня боролся с болезнью.
Говорухин, по словам председателя нижней палаты парламента, "был
признанным авторитетом не только в профессиональной среде, но и в политике, его
отличало внимание к людям, желание добиться справедливости". "Все, чему
посвятил себя Станислав Сергеевич, ему блестяще удалось", – заключил Володин.
Своим долгом проситься с режиссером посчитали многие
депутаты Госдумы, в том числе, первый вице-спикер Александр Жуков, зампред
Ольга Тимофеева, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и его
заместитель Андрей Исаев и другие коллеги Говорухина по нижней палате
парламента.
Также на церемонию прощания пришли руководитель
"Мосфильма" Карен Шахназаров, глава Минкультуры Владимир Мединский, известные
артисты и музыканты. Напомним, Станислав Говорухин умер 14 июня на 83-м году
жизни. Мэтр российского кинематографа будет похоронен на Новодевичьем кладбище.