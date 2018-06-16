Прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Церемония началась рано утром. Одними из первых отдать последний долг мэтру российского кино пришли первые лица страны, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти, другие федеральные и региональные политики.

Прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Церемония началась рано утром. Одними из первых отдать последний долг мэтру российского кино пришли первые лица страны, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти, другие федеральные и региональные политики.Одним из первых проститься с режиссером приехал главагосударства Владимир Путин. В знак уважения и памяти президент возложил букет цветовк гробу, после чего сказал слова соболезнования родным режиссера, в то числе,его вдове Галине Говорухиной.После церемонии прощания глава государства поделился сжурналистами своими воспоминаниями о мэтре. По словам Путина, СтаниславГоворухин был человеком, "которого знают и любят миллионы нашихграждан"."Когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимыхактеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке,который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал, -отметил российский лидер. – А именно он, режиссер, как дирижер большогосимфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей,прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительнуюпаузу".Проститься соСтаниславом Говорухиным пришел и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он ранеерассказал о том, что режиссер до последнего дня боролся с болезнью.Говорухин, по словам председателя нижней палаты парламента, "былпризнанным авторитетом не только в профессиональной среде, но и в политике, егоотличало внимание к людям, желание добиться справедливости". "Все, чемупосвятил себя Станислав Сергеевич, ему блестяще удалось", – заключил Володин.Своим долгом проситься с режиссером посчитали многиедепутаты Госдумы, в том числе, первый вице-спикер Александр Жуков, зампредОльга Тимофеева, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и егозаместитель Андрей Исаев и другие коллеги Говорухина по нижней палатепарламента.Также на церемонию прощания пришли руководитель"Мосфильма" Карен Шахназаров, глава Минкультуры Владимир Мединский, известныеартисты и музыканты. Напомним, Станислав Говорухин умер 14 июня на 83-м годужизни. Мэтр российского кинематографа будет похоронен на Новодевичьем кладбище.