В Алтайском крае потерпел катастрофу частный спортивно-тренировочный двухместный самолет Як-52. По сообщению источника в экстренных службах региона, на борту самолета было два пилота. Оба погибли.
В Алтайском крае потерпел катастрофу частный спортивно-тренировочный двухместный самолет Як-52. По сообщению источника в экстренных службах региона, на борту самолета было два пилота. Оба погибли.
Уточняется, что самолет разбился при заходе на посадку. Жертв и разрушений на земле нет, передает ТАСС. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются, на месте падения самолета работают представители оперативных служб.
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