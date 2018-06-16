Шестьдесят неизвестных фотографий легендарной британской группы The Beatles (Битлз) обнаружены в доме известного в Японии фотографа Кацудзи Абэ.

В доме известного японского фотографа Кацудзи Абэ. обнаружили неизвестные фотографии "битлов" (The Beatles).Абэ скончался 10 лет назад. Он много работал с музыкантами в свое время. Найденные фотографии (в пакете оказалось около 60 негативов) датируются летом 1966 года: тогда группа гастролировала в Японии. Особую ценность представляют собой фотографии с концерта в Токио 2 июля. Аудиозаписи с него не сохранились.The Beatles (1960 -1970) — величайшие исполнители всех времен, по оценке журнала "Роллинг стоун", передает ТАСС.