Рано утром в субботу неизвестный напал на пассажиров берлинской электрички.

Три человека ранены в субботу рано утром во время инцидента в берлинской электричке, сообщает газета B. Z. ("Бэ-цэт"). Нападавший был вооружен ножом. Пострадали двое мужчин и женщина.Инцидент произошел в районе Пренцлауэр-берг на станции "Грайфсвальдер-штрассе". Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивает полиция.Накануне стражи порядка Германии задержали подозреваемого в нападении с холодным оружием в Мюнхене. Таблоид Bild уточняет, что задержанным является 19-летний Лион К., который ранее смертельно ранил 25-летнюю Софию С. в ходе ссоры у нее в квартире, после чего сбежал с места преступления. Пострадавшая была срочно госпитализирована, однако медикам не удалось ее спасти. Также серьезные ранения получили еще три человека, в том числе мать подозреваемого и его младший брат. Идет выяснение мотивов резни.