Сегодня, на стадионе Открытие Арена прошел матч в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными командами Аргентины и Исландии.

Сегодня, на стадионе Открытие Арена прошел матч в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными командами Аргентины и Исландии.Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча.Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.