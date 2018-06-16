Мама двоих детей не перестает радовать своих поклонников хорошей формой и естественной красотой. На этот раз она показала себя в нижнем белье

Мама двоих детей не перестает радовать своих поклонников хорошей формой и естественной красотой. На этот раз она показала себя в нижнем бельеПевица Глюк’oZa (Наталья Ионова) взорвала Instagram,разместив пикантную фотографию. На снимке исполнительница позирует в красивомкружевном белье на фоне московского заката. Стройная фигура певицы восхитила еепоклонников, подписчики рассыпались в комплиментах.Многие отметили в комментариях, что звезда с возрастомтолько хорошеет, а на снимке она очень сексуальна. "Наташа, ты как всегдавозбуждаешь...воображение!", – написал один из подписчиков. "Офигенная (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалдругой поклонник.Некоторые пользователи стали расспрашивать Наталью про диетыи тренировки, благодаря которым, она добилась такой фигуры. Разумеется,основная часть комментариев была посвящена пятой точке певицы, которая вызвалавосхищение обеих полов.Однако нашлись и те, кто поиронизировал над постояннымжеланием Глюкозы оголиться. "А какое отношение трусы имеют к московскимзакатам??", – поинтересовался спикер. А кто-то, не обратив внимание на красоты,назвал этот пост артистки позорищем. "Когда уже нечего преподнести ипоказать,выставить в Инстаграм,то такое фото,конечно произведет фурор!Позорище!",– написала пользовательница соцсети. "Нормальная девушка, но зачем так себявыставлять ?!! Чрезмерная озабоченность своим телом очень вульгарно", -согласилась с ней другая.Тем не менее, тех, кто восхитился телом Натальи, оказалосьбольше. "Наташа, вы мой мотиватор, фигура заслуживает восхищения не смотря навсю эту критику старых или жирных завидующих баб, не стоит на них обращатьвнимания", – отметила поклонница.Еще один подписчик отметил, что для такой фигуры надо день иночь пахать в спортзале и правильно питаться.