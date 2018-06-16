Вулкан Сакурадзима, расположенный на японском острове Кюсю, выбросил столб дыма и пепла, высотой 4,7 километра, вскоре накрывший близлежащие населенные пункты. Очевидцы публикуют в сети видеозаписи инцидента.

Очевидцы размещают с сети видеозаписи, запечатлевшие выброс пепла, произошедший в субботу, 16 июня, на острове Кюсю в юго-западной части Японии.В результате активности вулкана Сакурадзима, чья высота составляет немногим более 1,1 километра, образовался почти пятикилометровый столб пепла, накрывший близлежащие населенные пункты."Метеорологи зафиксировали извержение "взрывного характера" в 07.20 (01.20 мск). В районе жерла на западной стороне вулкана наблюдается сход пирокластического потока. Также были зафиксированы выбросы крупных камней на расстояние 800 — 1 тысячи метров от кратера. Специалисты продолжают наблюдение за вулканом", — сообщает РИА Новости, со ссылкой на местное метеорологическое управление.В настоящее время в районе объявлен третий уровень опасности из пяти.