Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала семейное фото. Оно и стало причиной скандала: в адрес девушки посыпались критика и оскорбления.
Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала семейное фото. Оно и стало причиной скандала: в адрес девушки посыпались критика и оскорбления.
Совместное
фото футболиста и модели вызвало неоднозначную реакцию в Instagram. Некоторые критично отнеслись к внешности беременной Костенко, а
также в грубой форме поинтересовались датой родов. "Такая жирная пузатка. (Здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Когда урод появится то?" – написали пользователи. "Какая она отекшая", – добавил другой комментатор.
Однако некоторые резко осекли завистливых и
пожелали жене футболиста хороших родов и здорового малыша. Многие участники обсуждения заявили, что выглядит Костенко просто прекрасно, и начали гадать, какого же пола будет малыш. "Не желайте зла. Тем
более не пишите такие вещи беременной", – возмутилась подписчица. "Легких родов
тебе чтоб все шло по плану", – добавила другая.
Некоторые
спикеры намекали на нюансы истории любви супружеской пары и предрекали "возмездие".
"Все вернется... Все обязательно вернется", – написал подписчик, вероятно имеющий
в виду уход Тарасова от певицы и телеведущей Ольги Бузовой, когда они еще были
в браке.
В целом,
все сошлись во мнении, что пара выглядит счастливо и пожелали им удачи и
крепкой семьи. "Красивые, счастья и
добра", – написал подписчик.