Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала семейное фото. Оно и стало причиной скандала: в адрес девушки посыпались критика и оскорбления.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала семейное фото. Оно и стало причиной скандала: в адрес девушки посыпались критика и оскорбления.Совместноефото футболиста и модели вызвало неоднозначную реакцию в Instagram. Некоторые критично отнеслись к внешности беременной Костенко, атакже в грубой форме поинтересовались датой родов. "Такая жирная пузатка. (Здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Когда урод появится то?" – написали пользователи. "Какая она отекшая", – добавил другой комментатор.Однако некоторые резко осекли завистливых ипожелали жене футболиста хороших родов и здорового малыша. Многие участники обсуждения заявили, что выглядит Костенко просто прекрасно, и начали гадать, какого же пола будет малыш. "Не желайте зла. Темболее не пишите такие вещи беременной", – возмутилась подписчица. "Легких родовтебе чтоб все шло по плану", – добавила другая.Некоторыеспикеры намекали на нюансы истории любви супружеской пары и предрекали "возмездие"."Все вернется... Все обязательно вернется", – написал подписчик, вероятно имеющийв виду уход Тарасова от певицы и телеведущей Ольги Бузовой, когда они еще былив браке.В целом,все сошлись во мнении, что пара выглядит счастливо и пожелали им удачи икрепкой семьи. "Красивые, счастья идобра", – написал подписчик.