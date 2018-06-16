Предстоятель Русской православной церкви в субботу освятил закладной камень часовни святой Екатерины на территории АО Апатит, где находится самое крупное в стране производство аммиака.

Патриарх Кирилл освятил закладной камень часовни святой Екатерины на территории АО "Апатит" (крупнейшее в стране аммиачное производство) и призвал рабочих благодарить Бога за каждый прожиты день.Потому что только подлинная религиозность способная изменить жизнь к лучшему, передает РИА Новости.Святая великомученица Екатерина — христианская великомученица, родом из Александрии, ее мученическую кончину относят ко времени правления римского императора Максимина. Известия о праздновании ее памяти и о ее мощах не старше VIII века, когда ее мощи были открыты египетскими христианами и перенесены в монастырь на Синайской горе. Почитается у всех христиан, считается заступницей брака и покровительницей семейных отношений.