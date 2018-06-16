Предстоятель Русской православной церкви Кирилл, выступая в храме великомученицы Варвары при Череповецком фосфорном кластере группы ФосАгро рассказал рабочим завода, как победить воровство в России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл знает, как победить воровство в России. Он рассказал об этом рабочим Череповецкого фосфорного кластера группы "ФосАгро", которые собрались в храме великомученицы Варвары (Варвара почитается как покровительница людей опасных профессий).В девяностые годы Кирилл был митрополитом Смоленским, много ездил по стране, и в каждом регионе, где были грязь, убогость, нищета, спрашивал: что нужно, чтобы выбраться из всего этого. Главы регионов отвечали, что нужны деньги, кредиты, и только один честно признался, что это не поможет. Деньги разворуют, технологии применить не смогут.Поэтому первоиерарх РПЦ настаивает: нужно менять человека, этому поможет только вера, передает РИА Новости.Сегодня начался официальный первосвятительский визит в Вологодскую митрополию.