Законопроекты о пенсионной и налоговой реформе, поступившие в российскую Госдуму, направлены в профильные комитеты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил их соответственно в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, и в комитет по бюджету и налогам.

Законопроекты о пенсионной и налоговой реформе, поступившие в российскую Госдуму, направлены в профильные комитеты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил их соответственно в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, и в комитет по бюджету и налогам.В понедельник, 18 июня, профильные комитеты внесут законопроекты на рассмотрение Совета Госдумы, передает "Интерфакс" со ссылку на пресс-службу нижней палаты. Ожидается, что в этот же день Совет Госдумы направит их для обсуждения в регионы. На такое обсуждение отводится месяц, после чего законопроекты ждет рассмотрение в Госдуме в первом чтении.О планах правительства поэтапно повысить возраст выхода граждан на пенсию и повысить с 18 до 20 процентов действующую в России ставку налога на добавленную стоимость (НДС) объявил в четверг 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев.