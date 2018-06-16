Третий игровой день чемпионата мира по футболу стартует в столице Татарстана на стадионе Казань-Арена матчем между сборными Франции и Австралии. Соперники объявили составы и у экс-чемпионов мира французов на поле выйдут Поль Погба, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.

Третий игровой день чемпионата мира по футболу стартует в столице Татарстана на стадионе "Казань-Арена" матчем между сборными Франции и Австралии. Соперники объявили составы и у экс-чемпионов мира французов на поле выйдут Поль Погба, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.Компанию трем ведущим звездам "трехцветных" составят вратарь Льорис и полевые игроки Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Толиссо, Канте и Дембеле. За команды Австралии сыграют вратарь Райан и в поле Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич, Круз и Нэббаут.