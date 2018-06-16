Президент Украины Петр Порошенко провел в субботу телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы украинский лидер пригласил президента Франции посетить Украину с визитом. Обсуждались также подготовка к саммитам Украина-ЕС и Украина-НАТО и ситуация в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко провел в субботу телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы украинский лидер пригласил президента Франции посетить Украину с визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.Со своей стороны Макрон поздравил Порошенко с прогрессом в процессе проведения реформ, и в особенности с принятием закона о высшем антикоррупционном суде.Кроме того, стороны обсудили подготовку к саммитам Украина-ЕС и Украина-НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.Президенты двух стран выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.Порошенко и Макрон обсудили также ситуацию с безопасностью в Донбассе и вопросы ввода в этот регион миротворцев ООН. Они приветствовали восстановление встреч в "нормандской формате" на уровне глав МИД и договорились о дальнейших контактах в данном формате.Президент Украины призвал французского лидера усилить давление на Россию для скорейшего освобождения кинорежиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и Владимира Балуха, осужденных и отбывающих наказание в РФ.В ходе телефонного разговора президентов России и Украины неделю назад Путин и Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.