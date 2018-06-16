Частный спортивно-тренировочный двухместный самолет Як-52 разбился при заходе на посадку в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы в Алтайском крае. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту.

Очевидец разместил в сети кадры с места крушения легкомоторного самолета Як-52, произошедшего в субботу, 16 июня, в 10 километрах юго-восточнее города Новоалтайск в районе трассы Р256 в Первомайском районе Алтайского края.Как сообщалось ранее, частный спортивно-тренировочный двухместный самолет разбился при заходе на посадку в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Гелион".В результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту.Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.