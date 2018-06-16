Президент России Владимир Путин в субботу встретился с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой по случаю 55-летия ее одиночного полета вокруг Земли. Глава государства лично поздравил ее со знаменательной датой.

Президент России Владимир Путин в субботу встретился с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой по случаю 55-летия ее одиночного полета вокруг Земли. Глава государства лично поздравил ее со знаменательной датой. Путин особо отметил, что Терешкова не только первая женщина-космонавт, но и остается единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку; все остальные женщины — в составе экипажа, передает "Интерфакс".По просьбе Терешковой Путин обещал уделить особое внимание реализации программы по очистке Волги. Терешкова рассказала президенту о том, что Волга "цветет", и на это невозможно смотреть без грусти. "И конечно, великая русская река! Так хочется, чтобы она все-таки оставалась Волгой-матушкой: и поилицей, и кормилицей", — приводит слова Терешковой ТАСС. В ответ Путин напомнил, что существует специальная программа по Волге, и пообещал, что она будет реализована.На встрече Терешкова рассказала также о проблемах на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева, который находится на Волге, выше города Тутаев. Завод производит лучшие авиационные масла. По ее словам, отходы производства в воду пока не попали, однако земля вокруг предприятия сильно загрязнена.В ходе беседы Терешкова, кроме всего прочего, положительно отозвалась о работе ярославского губернатора Дмитрия Миронова. "Мы им довольны", — сказала она.В субботу же первая в мире женщина-космонавт по случаю празднования 55-летия ее полета на орбиту была удостоена медали Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества". Праздничные мероприятия прошли в селе Никульское Ярославской области. Медаль Терешковой вручил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. После этого Терешкова, Цаликов и глава Ярославской области Миронов открыли обновленный музей "Космос".Кроме того, Терешкова в субботу получила патриарший знак храмоздателя от Русской православной церкви из рук митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Этой награды она была удостоена за содействие строительству храма святителя Николая Чудотворца в ее родном поселке Никульское.Валентина Терешкова совершила одиночный космический полет 16 июня 1963 года на космическом корабле "Восток-6". Полет продолжался почти трое суток.