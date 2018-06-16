На церемонию прощания с режиссером пришли многие деятели культуры и политики.

На церемонию прощания с режиссером пришли многие деятели культуры и политики.В Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве всубботу утром состоялось прощание с российским режиссером, депутатом ГосдумыСтаниславом Говорухиным, сообщает РИА Новости. Проститься с выдающимся деятелем культуры пришел и ПрезидентРоссии Владимир Путин.Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного,а затем подошел к вдове, чтобы выразить соболезнования.Отметим, что почтить память режиссера пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый замглавыадминистрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский,хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой,певец Александр Розенбаум, а также депутаты и деятели культуры.После церемонии прощания президент назвал Говорухина большимхудожником и настоящим патриотом. Путин сравнил его творческую деятельность сработой дирижера большого симфонического оркестра."Мы, рядовые зрители, к коим себя отношу и я, и сейчас хотелбы сказать от их имени, когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимыхактеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке,который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал. Аименно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбираетсамо произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляетзвучать инструменты и делать выразительную паузу", – сказал президент. По егомнению, Говорухин умел это делать гениально и был настоящим большим художником.Напомним, что Станислав Говорухин скончался утром 14 июня на83 году жизни, он будет похоронен на Новодевичьем кладбищеЗвезда советского и российского кинематографа родился 29марта 1936 года в городе Березники Пермского края. На его счету более 20 художественныхфильмов. В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах.