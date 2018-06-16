На церемонию прощания с режиссером пришли многие деятели культуры и политики.
На церемонию прощания с режиссером пришли многие деятели культуры и политики.
В Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве в
субботу утром состоялось прощание с российским режиссером, депутатом Госдумы
Станиславом Говорухиным, сообщает РИА Новости. Проститься с выдающимся деятелем культуры пришел и Президент
России Владимир Путин.
Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного,
а затем подошел к вдове, чтобы выразить соболезнования.
Отметим, что почтить память режиссера пришли первый замглавы
администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский,
хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой,
певец Александр Розенбаум, а также депутаты и деятели культуры.