На церемонию прощания с режиссером пришли многие деятели культуры и политики.

На церемонию прощания с режиссером пришли многие деятели культуры и политики.В Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве всубботу утром состоялось прощание с российским режиссером, депутатом ГосдумыСтаниславом Говорухиным, сообщает РИА Новости. Проститься с выдающимся деятелем культуры пришел и ПрезидентРоссии Владимир Путин.Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного,а затем подошел к вдове, чтобы выразить соболезнования.Отметим, что почтить память режиссера пришли первый замглавыадминистрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский,хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой,певец Александр Розенбаум, а также депутаты и деятели культуры.