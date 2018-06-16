При крушении самолета Як-52 в Алтайском крае в субботу погиб чемпион России по высшему пилотажу Сергей Кузнецов. Он был одним из пилотов, находившихся на борту самолета. Второй погибший – напарник Кузнецова, его звали Денис Колбин.

При крушении самолета Як-52 в Алтайском крае в субботу погиб чемпион России по высшему пилотажу Сергей Кузнецов. Он был одним из пилотов, находившихся на борту самолета.Как рассказал глава краевого Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Николай Радостев, который дружил с погибшими в этой авиакатастрофе, Кузнецов также был начальником и хозяином аэроклуба "Открытое небо" и занимался подготовкой и проведением авиашоу в Барнауле. Он был кандидатом в мастера спорта. Кузнецову же принадлежал разбившийся Як-52, передает ТАСС.Второй погибший, по словам Радостева, напарник Кузнецова, его звали Денис Колбин.Спортивно-тренировочный двухместный самолет Як-52 упал в 10 километрах юго-восточнее города Новоалтайск, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион. После падения самолет загорелся. Проверку по этому происшествию начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Сообщается также, что погода в районе ЧП была солнечная, ветра не было, температура воздуха составляла плюс 26 градусов.