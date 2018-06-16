Законопроекты о пенсионной и налоговой реформах рассмотрены российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Как рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, профсоюзы не поддерживают инициативы правительства. Работодатели, напротив, в целом выступили за них.

Российская трехсторонняя комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрела правительственные законопроекты о пенсионной и налоговой реформах. По словам председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, профсоюзы не поддерживают инициативы правительства, а работодатели, напротив, в целом выступили за них.Профсоюзы и работодатели на заседании представили рекомендации по доработке инициатив — их передадут депутатам, сообщает РИА Новости. По словам Шмакова, решение РТК не влияет на регламент, по которому правительство в дальнейшем вносит законопроекты в Госдуму.В четверг 14 июня глава правительства России Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапно повысить возраст выхода граждан на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Также правительство предлагает повысить с 18 до 20 процентов действующую в России ставку налога на добавленную стоимость (НДС).Министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что пенсионная и налоговая реформы должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить качество жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране, а все средства, полученные благодаря реформам, пойдут в социальные сферы. Особенный упор предполагается сделать на здравоохранение.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата парламента может успеть рассмотреть "пенсионный" законопроект в первом чтении до конца весенней сессии.