Свадебное торжество сына Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова прошло на Рублевке. На нем присутствовали не только близкие молодоженов, но и известные личности.
Свадебное торжество сына Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова прошло на Рублевке. На нем присутствовали не только близкие молодоженов, но и известные личности.
Сын убитого три года назад политика 23-летний Антон женился
на своей избраннице Анне Игнатьевой, с которой встречался на протяжении
полугода. Молодые люди познакомились в социальной сети, после чего со временем
девушка бросила работу в Нижнем Новгороде и переехала к Антону в Москву.
Молодой человек, в свою очередь, заканчивает институт.
Свдебное торжество прошло в Барвихе. Среди гостей отметились
были Григорий Явлинский, и Божена Рынска. Выбор одежды у молодожен был
классическим: на невесте белое платье, фата, а на женихе черный классический
костюм.
"Семья, любовь и друзья – это главные сокровища нашей жизни!
Антон и Анна, будьте счастливы, берегите и поддерживайте друг друга, а мы
всегда рядом", – так подписала один из снимков со свадьбы мать Антона,
бизнес-леди Екатерина Одинцова.