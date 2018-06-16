Свадебное торжество сына Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова прошло на Рублевке. На нем присутствовали не только близкие молодоженов, но и известные личности.

Свадебное торжество сына Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова прошло на Рублевке. На нем присутствовали не только близкие молодоженов, но и известные личности.Сын убитого три года назад политика 23-летний Антон женилсяна своей избраннице Анне Игнатьевой, с которой встречался на протяженииполугода. Молодые люди познакомились в социальной сети, после чего со временемдевушка бросила работу в Нижнем Новгороде и переехала к Антону в Москву.Молодой человек, в свою очередь, заканчивает институт.Свдебное торжество прошло в Барвихе. Среди гостей отметилисьбыли Григорий Явлинский, и Божена Рынска. Выбор одежды у молодожен былклассическим: на невесте белое платье, фата, а на женихе черный классическийкостюм."Семья, любовь и друзья – это главные сокровища нашей жизни!Антон и Анна, будьте счастливы, берегите и поддерживайте друг друга, а мывсегда рядом", – так подписала один из снимков со свадьбы мать Антона,бизнес-леди Екатерина Одинцова.