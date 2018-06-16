Гражданин Украины и России Дмитрий Штыбликов, осужденный в РФ за подготовку диверсии, хочет отбывать наказание на Украине. Сейчас он находится в колонии номер 6 в Омской области. В субботу Штыбликова навестила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Гражданин Украины и России Дмитрий Штыбликов, осужденный в РФ за подготовку диверсии, хочет отбывать наказание на Украине. Сейчас он находится в колонии номер 6 в Омской области. В субботу Штыбликова навестила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Как сообщила она журналистам после встречи с осужденным, Штыбликова также посетил украинский консул. И ему, и Москальковой он сообщил о своем желании отбывать наказание на Украине. Это желание омбудсмен назвала "понятным для нас всех" Москалькова добавила, что Штыбликов признал свою вину, сотрудничал со следствием и помогал в расследовании, передает ТАСС.Украинская диверсионно-террористическая группа из трех человек, включая Штыбликова, была задержана 9 ноября 2016 года в Севастополе. По данным ФСБ РФ, эта группа входила в состав главного управления разведки Минобороны Украины. Диверсанты планировали акции на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. В ноябре 2017 году Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за приготовление к диверсии, совершенной организованной группой, а изготовление, хранение и перевозку боеприпасов.