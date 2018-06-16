На Украине силовики заставили легкий самолет совершить посадку в зоне военной операции в Донбассе. Находившиеся на борту самолета два гражданина Украины задержаны.

На Украине силовики заставили легкий самолет совершить посадку в зоне военной операции в Донбассе. Находившиеся на борту самолета два гражданина Украины задержаны.По сообщению пресс-центра украинской Операции объединенных сил в "Фейсбуке", двухместный летательный аппарат Х-32 "Бекас" был замечен силовиками около 6:30 московского времени в районе контролируемого Киевом населенного пункта Раздольное Донецкой области. Об обнаружении самолета сообщили в пункт управления противовоздушной обороны.Самолет "вынудили к посадке", после чего выяснили, что им управляли два украинских гражданина без получения соответствующих разрешений Объединенных сил. "Приземленные" граждане и их "Бекас" переданы в отдел Нацполиции Украины. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.