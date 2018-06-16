Италия вновь отказалась принять беженцев, которых неправительственные организации вывозят из Ливии.

Италия вновь отказалась принять беженцев, которых неправительственные организации вывозят из Ливии. Как заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини, порты страны закрыты для двух судов под голландским флагом.Ранее итальянцы не пустили в страну нелегальных мигрантов с судна Aquarius, пишет РИА Новости.На борту судна и сопровождающих кораблей итальянского ВМФ находятся более 600 человек.Париж и Рим поругались из-за того, что беженцев не желала принимать ни одна страна. "Италия более не желает быть сообщницей бизнеса незаконной миграции", — написал Сальвини Facebook. За это правозащитники назвали его фашистом.