Взрыв на празднике по случаю окончания священного для мусульман месяца рамадан на востоке афганской провинции Нангархар осуществил террорист-смертник, сообщил представитель губернатора провинции. В результате теракта, по последним данным, погибли 26 человек.

Взрыв на празднике по случаю окончания священного для мусульман месяца рамадан на востоке афганской провинции Нангархар осуществил террорист-смертник, сообщил представитель губернатора провинции. В результате теракта погибли 20 человек, еще 16 получили ранения. Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на западные информационные агентства, число жертв возросло до 26.Взрыв прогремел, когда местные жители и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) праздновали Ураза-байрам. Ранее сообщалось о 17 погибших, напоминает РИА Новости. Местные власти предположили, что был взорван один из автомобилей талибов.Президент Афганистана Ашраф Гани 7 июня объявил о введении одностороннего перемирия с талибами по случаю окончания рамадана и празднования Ид аль-фитр (Ураза-байрам), которое продолжается с 12 до 19 июня. Вслед за правительством талибы также заявили о прекращении огня, но всего на три дня. Тем не менее уже 12 июня террорист-смертник подорвал себя у входа в отделение полиции уезда Мукур провинции Газни в центральной части Афганистана. В результате атаки погибли пятеро сотрудников полиции, 25 получили ранения.В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.