В субботу в Екатеринбурге Ксения Собчак сообщила прессе, что ей интересно узнать мнение Путина о ее работе.

Президент России Владимир Путин планирует посмотреть документальный фильм "Дело Собчака". Фильм с своем отце сняла телеведущая Ксения Собчак. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин дал интервью для этого фильма.В субботу в Екатеринбурге Ксения Собчак сообщила прессе, что ей интересно узнать мнение Путина о ее работе. Беседа президента с Собчак длилась 1 час 20 минут, но ленту попали только шесть минут, пишет ТАСС.По словам Собчак, хотя фильм собрал в начале проката рекордную кассу (миллион рублей в день в Москве), для нее важнее, чтобы фильм посмотрели как можно больше зрителей. "Наша цель — чтобы это кино увидели люди, которые забыли о девяностых, которые забыли о Собчаке и помнят его как папу Ксении Собчак или как начальника Путина в его молодости", — сказала она.Фильм "Дело Собчака" рассказывает историю политической судьбы Анатолия Собчака, ставшего первым мэром Санкт-Петербурга и соавтором Конституции РФ.