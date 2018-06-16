Мэр Москвы Сергей Собянин 13 апреля взял из приюта пса по кличке Джоуи во время посещения площадки фестиваля Пасхальный дар.

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 апреля взял из приюта пса по кличке Джоуи во время посещения площадки фестиваля "Пасхальный дар". В субботу мэр рассказал членам его избирательного штаба, как пес привыкает к хозяину, пишет РИА Новости.По словам Собянина, Джоуи "все равно, что я мэр". Животное ведет себя "совершенно развязно" и чувствует себя превосходно.Мэр рассказал, что, в целом, в московских приютах не растет число беспризорных животных. Собянин поблагодарил всех, кто забирает их домой.