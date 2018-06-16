Сергей Собянин, который выдвинулся кандидатом в мэры Москвы, в субботу посетил свой избирательный штаб в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин, который выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от москвичей, приехал в свой избирательный штаб.Собянин признал, что увеличил сотрудникам объем работы: ему нужно не только собрать 36 тысяч подписей, но и учесть пожелания всех горожан при составлении новой программы.Собянин поблагодарил волонтеров за их труд, передает РИА Новости.Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. 15 человек уже выразили желание стать градоначальником, среди них — бизнесмен Герман Стерлигов, скандально известный журналист Антон Красовский.