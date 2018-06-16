Госавтоинспекторы проводят профилактические беседы, квесты и мастер-классы в летних лагерях с целью популяризации применения световозвращающих элементов...

Столичные госавтоинспекторы проводят профилактические беседы, квесты и мастер-классы в летних лагерях с целью популяризации применения световозвращающих элементов.Летом у детей появляется больше свободного времени, чем в учебный период, следовательно, большую часть отдыха они проводят на улице: играют в подвижные игры, катаются на велосипедах, самокатах, роликах, поэтому очень важно прививать малышам навыки безопасного поведения и обучать Правилам дорожного движения. В рамках проводимой акции особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют пропаганде использования светоотражающих элементов, которые помогают юным участникам движения стать более заметными на проезжей части, что значительно снижает риск детского дорожно-транспортного травматизма.Так, сотрудники 5 Специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве совместно с общественностью посетили детский летний лагерь на базе ГБОУ Школа № 1498. Дорожные полицейские провели для ребят игру-эстафету «Безопасные каникулы». Непосредственно перед соревнованиями автоинспекторы провели инструктаж и беседу о соблюдении Правил дорожной безопасности, в ходе которых детям напомнили о «дорожных ловушках», правилах передвижения на велосипеде и важности применения светоотражающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Дети закрепили свои знания и продемонстрировали на практике приобретенные навыки в спортивной эстафете. Заключительный этап интеллектуальной игры прошёл в форме викторины. Ребята собирали мозаику из дорожных знаков, объясняя для чего нужен каждый из них. Всем детям участникам госавтоинспекторы вручили красочные памятки по Правилам дорожного движения.В Западном округе столицы инспекторы дорожно-патрульной службы открыли «Школу светофорных наук».В период летних каникул проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается одной из актуальных, в связи с этим дорожные полицейские продолжают работу по обучению детей правилам безопасного поведения. Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Западного округа города Москвы провели мероприятие для обучающихся летней программы «Горизонты лета» и воспитанников городского лагеря ГБОУ Школы № 806. Сотрудниками полиции было подготовлено множество конкурсов, где ребята показали свои знания в рамках конкурса "Дорога и дети" и "Дорожная азбука", приняли активное участие в блиц-опросе "Веселые знаки", поиграли и подвигались в конкурсах "Прогулка по городу" и "Перейди дорогу".На базе ГБОУ Школа № 2086 прошла акция "Я-пешеход". Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие в виде соревнований на знание Правил дорожного движения. Инспекторы ДПС помогали ребятам разобраться в сложных ситуациях. Восемь команд боролись за право принять участие в финале игры, которая пройдет 27 июня 2018 года на базе Романовской школы. Дорожные полицейские напомнили детям о необходимости применения светоотражающих элементов, рассказали о разнообразии видов, а также наглядно продемонстрировали их в действии.В завершение каждой из встреч дети благодарили сотрудников Госавтоинспекции за полученные знания в области Правил дорожного движения и отмечали значимость подобных встреч.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81