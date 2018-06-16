Госавтоинспекторы проводят профилактические беседы, квесты и мастер-классы в летних лагерях с целью популяризации применения световозвращающих элементов...
Столичные госавтоинспекторы проводят профилактические беседы, квесты и мастер-классы в летних лагерях с целью популяризации применения световозвращающих элементов.
Летом у детей появляется больше свободного времени, чем в учебный период, следовательно, большую часть отдыха они проводят на улице: играют в подвижные игры, катаются на велосипедах, самокатах, роликах, поэтому очень важно прививать малышам навыки безопасного поведения и обучать Правилам дорожного движения. В рамках проводимой акции особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют пропаганде использования светоотражающих элементов, которые помогают юным участникам движения стать более заметными на проезжей части, что значительно снижает риск детского дорожно-транспортного травматизма.
Так, сотрудники 5 Специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве совместно с общественностью посетили детский летний лагерь на базе ГБОУ Школа № 1498. Дорожные полицейские провели для ребят игру-эстафету «Безопасные каникулы». Непосредственно перед соревнованиями автоинспекторы провели инструктаж и беседу о соблюдении Правил дорожной безопасности, в ходе которых детям напомнили о «дорожных ловушках», правилах передвижения на велосипеде и важности применения светоотражающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Дети закрепили свои знания и продемонстрировали на практике приобретенные навыки в спортивной эстафете. Заключительный этап интеллектуальной игры прошёл в форме викторины. Ребята собирали мозаику из дорожных знаков, объясняя для чего нужен каждый из них. Всем детям участникам госавтоинспекторы вручили красочные памятки по Правилам дорожного движения.
В Западном округе столицы инспекторы дорожно-патрульной службы открыли «Школу светофорных наук».В период летних каникул проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается одной из актуальных, в связи с этим дорожные полицейские продолжают работу по обучению детей правилам безопасного поведения. Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Западного округа города Москвы провели мероприятие для обучающихся летней программы «Горизонты лета» и воспитанников городского лагеря ГБОУ Школы № 806. Сотрудниками полиции было подготовлено множество конкурсов, где ребята показали свои знания в рамках конкурса "Дорога и дети" и "Дорожная азбука", приняли активное участие в блиц-опросе "Веселые знаки", поиграли и подвигались в конкурсах "Прогулка по городу" и "Перейди дорогу".
На базе ГБОУ Школа № 2086 прошла акция "Я-пешеход". Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие в виде соревнований на знание Правил дорожного движения. Инспекторы ДПС помогали ребятам разобраться в сложных ситуациях. Восемь команд боролись за право принять участие в финале игры, которая пройдет 27 июня 2018 года на базе Романовской школы. Дорожные полицейские напомнили детям о необходимости применения светоотражающих элементов, рассказали о разнообразии видов, а также наглядно продемонстрировали их в действии.
В завершение каждой из встреч дети благодарили сотрудников Госавтоинспекции за полученные знания в области Правил дорожного движения и отмечали значимость подобных встреч.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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