В сирийском районе Ат-Танф готовится провокация с использованием химического оружия, также вероятно применение отравляющих веществ, заявил глава сирийской сети НПО по правам человека Ахмад Казем.

В сирийском районе Ат-Танф готовится провокация с использованием химического оружия, также вероятно применение отравляющих веществ, заявил глава сирийской сети НПО по правам человека Ахмад Казем."Сейчас идет подготовка спецслужбами США в координации с боевиками ИГ (запрещена в РФ) в районе провокации идентичной той, что была в Думе", – приводит его слова РИА Новости. Он добавил, что для инсценировки готовят курдских женщин и детей.Как утверждает Казем, цель провокации – столкнуть курдов и сирийскую армию, а также обосновать необходимость нового удара по Сирии. По его мнению, вероятность провокации крайне высока.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 11 июня, что боевики вооруженной группировки "Сирийская свободная армия" ведут подготовку провокации в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением хлора. В акции принимает участие американский спецназ.