Знаменитый художник Никас Сафронов много лет дружил с Говорухиным. Он был с ним за неделю до смерти и рассказал о беседе с кинематографистом
Знаменитый художник Никас Сафронов много лет дружил с Говорухиным. Он был с ним за неделю до смерти и рассказал о беседе с кинематографистом
Великий режиссер был готов к смерти после того как узнал
свой страшный диагноз. Об этом рассказал его друг, художник Никас Сафронов. Он
сообщил, что виделся с Говорухиным около
недели назад в подмосковном санатории, где кинематографист проходил
лечение.
Тогда же, по словам режиссера, врачи ему и рассказали о
грядущей смерти. "Когда мы виделись в последний раз Слава рассказал, что в
больнице, куда он ездил с утра, был консилиум и ему сказали, что от рака
метастазы уже распространяются по всему организму", – рассказал Сафронов сайту .
По наблюдению собеседника издания, мэтр кино философски и мужественно
принял свою болезнь. "Она сказал мне: я не боюсь смерти, готов к ней. Это были
его последние слова", – сообщил художник. Он отметил, что до этого о масштабах
недуга известно не было.