Знаменитый художник Никас Сафронов много лет дружил с Говорухиным. Он был с ним за неделю до смерти и рассказал о беседе с кинематографистом

Знаменитый художник Никас Сафронов много лет дружил с Говорухиным. Он был с ним за неделю до смерти и рассказал о беседе с кинематографистомВеликий режиссер был готов к смерти после того как узналсвой страшный диагноз. Об этом рассказал его друг, художник Никас Сафронов. Онсообщил, что виделся с Говорухиным околонедели назад в подмосковном санатории, где кинематографист проходиллечение.Тогда же, по словам режиссера, врачи ему и рассказали огрядущей смерти. "Когда мы виделись в последний раз Слава рассказал, что вбольнице, куда он ездил с утра, был консилиум и ему сказали, что от ракаметастазы уже распространяются по всему организму", – рассказал Сафронов сайту .По наблюдению собеседника издания, мэтр кино философски и мужественнопринял свою болезнь. "Она сказал мне: я не боюсь смерти, готов к ней. Это былиего последние слова", – сообщил художник. Он отметил, что до этого о масштабахнедуга известно не было.