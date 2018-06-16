Согласно многочисленным книгам и фильмам о Георгии Жукове, он был весьма неоднозначной фигурой. О нем говорят, что был груб и жесток, что якобы одерживал победы не умением, а числом, что падок был до женщин и богатств… Впрочем, обвинения в разного рода прегрешениях всегда сопровождают личностей исторического масштаба. А то, что Жуков был именно таковой, сомнению не подлежит.

Согласно многочисленным книгам и фильмам о Георгии Жукове, он был весьма неоднозначной фигурой. О нем говорят, что был груб и жесток, что якобы одерживал победы не умением, а числом, что падок был до женщин и богатств… Впрочем, обвинения в разного рода прегрешениях всегда сопровождают личностей исторического масштаба. А то, что Жуков был именно таковой, сомнению не подлежит.Георгий Жуков родился в одном из сел Калужской губернии в1896 году. Его семья была бедной и главной задачей родителей было прокормитьсебя и детей. Его отец работал сапожником, что приносило хоть какой-то доход.Одновременно мать будущего маршала занималась сельским хозяйством. Худо-бедноим удавалось сводить концы с концами. Уже в раннем детстве маленькому Георгиюпришлось познать все тяготы зарабатывания денег. В девятилетнем возрасте егоотправили учиться скорняжному делу (родителям нужен был помощник).Успешно освоив скорняжное ремесло, он начал работатьсамостоятельно. Вероятно, он так бы и прожил бы жизнь скромного никомунеизвестного сапожника, если бы не поворот, уготованный ему судьбой. Отправнойточкой в военной карьере Жукова стал призыв его на действительную военнуюслужбу. Здесь-то он и осознал, что хочет всю жизнь посвятить служению отчизне.Постигая военную науку, юноша довольно быстро дослужился до унтер-офицера.Во время Первой мировой войны он был награжден высшейсолдатской наградой – сначала Георгиевским крестом четвертой, а затем и третьейстепени. После роспуска его воинской части в 1917 году Жуков вернулся домой,где довольно долго болел тифом. Во время начавшейся Гражданской войны он решил перейтив Красную Армию, в рядах которой стал участником многочисленных сражений. Он воевална Урале, Кубани, в Поволжье. Так, постепенно, шаг за шагом, он поднимался квершине полководческой карьеры, пиком которой стала Великая Отечественная война.Те, кто знал маршала лично или изучал его биографию,оставили о нем весьма противоречивые сведения. Так, Жукову нередкоприписываются победы в боях, благодаря числу, а не умению. Дескать, при такихлюдских ресурсах победить мог бы любой, да и потери якобы могли быть меньше. Вэтом вопросе лучше всего оперировать статистическими данными.В ходе контрнаступления подМосквой безвозвратные потери Западного фронта под командованием Георгия Жуковасоставили 13,5% от общего списочного состава (для сравнения Калининский фронтпод командованием генерала Ивана Конева потерял порядка 14%). Аналогичныепоказатели в ходе Ржевско-Вяземской операции составляют около 21% и 35%соответственно). В пользу Жукова были и цифры по итогам других сражений ВеликойОтечественной. После ее окончания он получил звание "маршала Победы" и былудостоен чести принимать первый послевоенный парад.Георгий Жуков был кавалером более 60 наград самых различныхстран мира. Среди иностранных, одним из самых редких и почетных являетсяанглийский орден Бани первой степени. За всю историю лишь двое русскихполководцев удостаивались ее. Первым герой войны 1812 года Михаил Барклай деТолли и маршал Георгий Жуков. Еще одной примечательной наградой сталаамериканская медаль Легиона почета. При этом Дуайт Эйзенхауэр, который вручалмаршалу награду, несколько смутился, так как он получил высший в СССР орден"Победы", а в ответ преподнес лишь шестую или седьмую медаль в американскойнаградной иерархии (правда, она является высшей наградой, которую можетполучить иностранец).Любопытно, что из рук все того же Эйзенхауэра Георгий Жуковполучил и привез в Советский Союза американскую колу. Речь идет о несколькихящиках с империалистическим напитком. Она была практически точь-в-точь какнастоящая, только бесцветная. Избавить воду от традиционного коричневатого колерапопросил советский военачальник, посчитавший, что к нему могут возникнуть вопросына предмет поклонения Западу. Просьба дорогого гостя выполнили, и несколько упаковокбесцветной колы со звездой на крышке отправились в СССР. Так, некоторымсоветским гражданам удалось попробовать буржуазный напиток.После Великой Отечественной войны Георгий Жуков находился напике карьеры и славы. Однако пробыть на нем долго ему было не суждено. В тегоды поводов долго не искали и обвинили маршала, в частности, в присвоениивывезенных из Германии трофеев. Действительно, в его квартире были обнаружены вбольших количествах меха, дорогие ткани, посуда из драгметаллов, дорогие картины.Из постановления Политбюро ЦК ВКП(б): "Тов. Жуков,злоупотребляя своим служебным положением, встал на путь мародерства, занявшись присвоениеми вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей".По поводу "несметных сокровищ" Георгий Жуковобъяснил товарищам по партии, что совершил ошибку "в том, что многонакупил для семьи и своих родственников материала, за который платил деньги,полученные мною как зарплату". Очевидно, что доходы маршала позволяли емупокупать дорогие вещи, но размах явно вызывал у кого-то зависть, и этот момент немог остаться не замеченным (особенно с учетом того, что под маршала уже тогдакопали).Обращала на себя внимание и личная жизнь военачальника. Онау Жукова бурлила и была наполнена событиями. Известно, что у маршала былочетыре дочери от разных жен. Первой его супругой – гражданской, в 1919 году сталаМария Волохова, от которой у него была дочь Маргарита (1929 года рождения).Второй дамой сердца стала Александра Зуйкова, которая появилась в жизни Жуковачерез год после знакомства с Волоховой. С Зуйковой полководец имел двух общихдетей Эру и Эллу (1928-го и 1937 годов рождения соответственно).Говорят, вгоды войны у него также была военно-полевая жена Лидия Захарова, а уж послеокончания ВОВ у Жукова появилась новая любовь – медсестра Галина Семенова, вотношениях с которой родилась дочь Мария. Последняя супруга была моложе военачальникана 30 лет, но умерла раньше его после тяжелой болезни. Сам полководец пережилее ненадолго.