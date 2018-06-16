Согласно многочисленным книгам и фильмам о Георгии Жукове, он был весьма неоднозначной фигурой. О нем говорят, что был груб и жесток, что якобы одерживал победы не умением, а числом, что падок был до женщин и богатств… Впрочем, обвинения в разного рода прегрешениях всегда сопровождают личностей исторического масштаба. А то, что Жуков был именно таковой, сомнению не подлежит.
Согласно многочисленным книгам и фильмам о Георгии Жукове, он был весьма неоднозначной фигурой. О нем говорят, что был груб и жесток, что якобы одерживал победы не умением, а числом, что падок был до женщин и богатств… Впрочем, обвинения в разного рода прегрешениях всегда сопровождают личностей исторического масштаба. А то, что Жуков был именно таковой, сомнению не подлежит.
Георгий Жуков родился в одном из сел Калужской губернии в
1896 году. Его семья была бедной и главной задачей родителей было прокормить
себя и детей. Его отец работал сапожником, что приносило хоть какой-то доход.
Одновременно мать будущего маршала занималась сельским хозяйством. Худо-бедно
им удавалось сводить концы с концами. Уже в раннем детстве маленькому Георгию
пришлось познать все тяготы зарабатывания денег. В девятилетнем возрасте его
отправили учиться скорняжному делу (родителям нужен был помощник).
Успешно освоив скорняжное ремесло, он начал работать
самостоятельно. Вероятно, он так бы и прожил бы жизнь скромного никому
неизвестного сапожника, если бы не поворот, уготованный ему судьбой. Отправной
точкой в военной карьере Жукова стал призыв его на действительную военную
службу. Здесь-то он и осознал, что хочет всю жизнь посвятить служению отчизне.
Постигая военную науку, юноша довольно быстро дослужился до унтер-офицера.
Во время Первой мировой войны он был награжден высшей
солдатской наградой – сначала Георгиевским крестом четвертой, а затем и третьей
степени. После роспуска его воинской части в 1917 году Жуков вернулся домой,
где довольно долго болел тифом. Во время начавшейся Гражданской войны он решил перейти
в Красную Армию, в рядах которой стал участником многочисленных сражений. Он воевал
на Урале, Кубани, в Поволжье. Так, постепенно, шаг за шагом, он поднимался к
вершине полководческой карьеры, пиком которой стала Великая Отечественная война.
Те, кто знал маршала лично или изучал его биографию,
оставили о нем весьма противоречивые сведения. Так, Жукову нередко
приписываются победы в боях, благодаря числу, а не умению. Дескать, при таких
людских ресурсах победить мог бы любой, да и потери якобы могли быть меньше. В
этом вопросе лучше всего оперировать статистическими данными.
В ходе контрнаступления под
Москвой безвозвратные потери Западного фронта под командованием Георгия Жукова
составили 13,5% от общего списочного состава (для сравнения Калининский фронт
под командованием генерала Ивана Конева потерял порядка 14%). Аналогичные
показатели в ходе Ржевско-Вяземской операции составляют около 21% и 35%
соответственно). В пользу Жукова были и цифры по итогам других сражений Великой
Отечественной. После ее окончания он получил звание "маршала Победы" и был
удостоен чести принимать первый послевоенный парад.
Георгий Жуков был кавалером более 60 наград самых различных
стран мира. Среди иностранных, одним из самых редких и почетных является
английский орден Бани первой степени. За всю историю лишь двое русских
полководцев удостаивались ее. Первым герой войны 1812 года Михаил Барклай де
Толли и маршал Георгий Жуков. Еще одной примечательной наградой стала
американская медаль Легиона почета. При этом Дуайт Эйзенхауэр, который вручал
маршалу награду, несколько смутился, так как он получил высший в СССР орден
"Победы", а в ответ преподнес лишь шестую или седьмую медаль в американской
наградной иерархии (правда, она является высшей наградой, которую может
получить иностранец).
Любопытно, что из рук все того же Эйзенхауэра Георгий Жуков
получил и привез в Советский Союза американскую колу. Речь идет о нескольких
ящиках с империалистическим напитком. Она была практически точь-в-точь как
настоящая, только бесцветная. Избавить воду от традиционного коричневатого колера
попросил советский военачальник, посчитавший, что к нему могут возникнуть вопросы
на предмет поклонения Западу. Просьба дорогого гостя выполнили, и несколько упаковок
бесцветной колы со звездой на крышке отправились в СССР. Так, некоторым
советским гражданам удалось попробовать буржуазный напиток.
После Великой Отечественной войны Георгий Жуков находился на
пике карьеры и славы. Однако пробыть на нем долго ему было не суждено. В те
годы поводов долго не искали и обвинили маршала, в частности, в присвоении
вывезенных из Германии трофеев. Действительно, в его квартире были обнаружены в
больших количествах меха, дорогие ткани, посуда из драгметаллов, дорогие картины.
Из постановления Политбюро ЦК ВКП(б): "Тов. Жуков,
злоупотребляя своим служебным положением, встал на путь мародерства, занявшись присвоением
и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей".
По поводу "несметных сокровищ" Георгий Жуков
объяснил товарищам по партии, что совершил ошибку "в том, что много
накупил для семьи и своих родственников материала, за который платил деньги,
полученные мною как зарплату". Очевидно, что доходы маршала позволяли ему
покупать дорогие вещи, но размах явно вызывал у кого-то зависть, и этот момент не
мог остаться не замеченным (особенно с учетом того, что под маршала уже тогда
копали).
Обращала на себя внимание и личная жизнь военачальника. Она
у Жукова бурлила и была наполнена событиями. Известно, что у маршала было
четыре дочери от разных жен. Первой его супругой – гражданской, в 1919 году стала
Мария Волохова, от которой у него была дочь Маргарита (1929 года рождения).
Второй дамой сердца стала Александра Зуйкова, которая появилась в жизни Жукова
через год после знакомства с Волоховой. С Зуйковой полководец имел двух общих
детей Эру и Эллу (1928-го и 1937 годов рождения соответственно).
Говорят, в
годы войны у него также была военно-полевая жена Лидия Захарова, а уж после
окончания ВОВ у Жукова появилась новая любовь – медсестра Галина Семенова, в
отношениях с которой родилась дочь Мария. Последняя супруга была моложе военачальника
на 30 лет, но умерла раньше его после тяжелой болезни. Сам полководец пережил
ее ненадолго.