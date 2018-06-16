Прогуляться по Барселоне, Риму, Лос-Анджелесу, не выезжая из Москвы! Уже через год с небольшим это будет возможно на Острове мечты - крупнейшем в Евразии крытом парке развлечений.

В Нагатинской пойме, на месте бывшей свалки, полным ходом монтируют аттракционы и обустраивают тематические зоны. А еще там будут концертный зал и выставочный комплекс.Огромный ландшафтный парк площадью 32 гектара появится в Нагатинской пойме. Эта территория была фактически заброшенной - долгие годы здесь была свалка. Теперь парковую зону облагородят и преобразят, разработан целый дендрологический проект.Парк Нагатинской поймы станет новым городским пространством с зонами для спокойного и активного отдыха. Появятся многофункциональные спортивные площадки и велодорожки. В самом разгаре - масштабное строительство тематического парка "Остров мечты". Планируется, что он станет одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы.Под одной крышей разместят 8 тематических зон, среди которых и затерянный мир динозавров, и замок Снежной Королевы, и дворец графа Дракулы. В общей сложности здесь установят около 30 современных аттракционов, разработанных ведущими европейскими производителями. Какие именно в парке будут аттракционы, пока не рассказывают - секрет."Проведена существенная работа по устройству и подготовке основания свай будущих аттракционов, применяем уникальную технику в задавливании свай, что позволяет обеспечить сверхнадежность", - прокомментировал руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев.Перед входом в зону аттракционов создадут городской променад. Пешеходные галереи оформят в стилистике разных городов мира — Барселоны, Лос-Анджелеса, Рима, Лондона и, конечно, Москвы. Внутри огромного комплекса воссоздадут всемирно известные фасады, например, римского Колизея или Дома Костей каталонского архитектора Антонио Гауди.Это будет крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый парк развлечений. Первые посетители смогут попасть на "Остров мечты" осенью следующего года.