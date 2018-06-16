16 июня исполнилось 55 лет со дня исторического полета Валентины Терешковой в космос.

Есть в нашей стране такие люди, которым вроде бы на пенсию уже 20 лет как пора, но их и пожилыми-то не назовешь. Наверняка у каждого есть такие энергичные знакомые, кто и в свои 70, и в 80, и даже в 90 не желает оставлять свое рабочее место. В масштабах всей страны один из самых ярких таких примеров — наша великолепная "Чайка" Валентина Терешкова, активный общественный деятель и парламентарий с полувековым стажем. Но в первую очередь первая в мире женщина-космонавт. 16 июня исполнилось 55 лет со дня ее исторического полета.Где бы она ни появлялась, окружающих притягивает будто магнитом. Кому — фото на память, кому — автограф с пожеланием долгих лет. На космодроме Байконур Валентину Терешкову узнают даже со спины. Грациозная стать, приковывающая внимание харизма. За возможность просто постоять рядом депутаты казахского парламента готовы были отодвинуть в сторону дела государственной важности.На том же космодроме, откуда теперь регулярно взлетают к звездам пилотируемые "Союзы", 55 лет назад зажглась ее собственная звезда, первой в мире женщины-космонавта, которую — как ни парадоксально — поначалу тянуло совсем не в небо."Я в юности мечтала быть машинистом, водить большие-большие составы. Мне казалось, это такой человек, который едет по городам, знакомится с людьми", — вспоминает Валентина Терешкова, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, депутат Госдумы РФ.Но судьба подарила шанс, от которого не отказываются. В 1963 году никому не известную парашютистку ярославского аэроклуба вызывают на прием к конструктору Королеву. Он ищет молодых, с летной подготовкой — тех, кто справится с системой катапультирования новейшего космического корабля "Восток". И таких претенденток на полет — сразу пять. В ходе засекреченных испытаний в пустынях Байконура выбирают единственную.От тренировок вестибулярного аппарата на пределе возможного до стресс-тестов нервной системы. Тогда никто не знал, как женский организм поведет себя в космосе.Звенящая тишина в первые минуты кажется расслабляющей. Спустя полчаса — дискомфортной. Дальше может начаться деформация психики. В условиях сурдокамеры космонавты проводят до трех суток. Полная изоляция от внешнего мира. Единственное исключение – шлюз, через него испытуемый получает новые задания, а вместе с ними и новую нагрузку на нервную систему.Терешкова прошла все тесты. Но и другие претендентки не спасовали. Кто полетит к звездам — эта интрига разрешилась только за несколько дней до пуска: Валентина Терешкова, позывной «Чайка»."Я очень внимательно отнесся к записи ее доклада председателю Госкомиссии. Думал, дрогнет. Не дрогнула. Ничего не задрожало — четко, звонко. Хотя она знала уже, что легко не будет", — рассказал Алексей Леонов, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.Утром 16 июня 1963 года аплодировала уже вся планета. В 9 часов 29 минут "Восток-6" оторвался от земли.Это уже сейчас известно, чтобы адаптироваться к невесомости, человеку нужно до семи суток, А тогда никто и догадываться не мог. В какой-то момент «Чайка» перестает выходить на связь. В Центре управления полетами — паника."Адаптацию не прошла, у нее все симптомы морской болезни присутствовали. Но она — молодец! Отлетала трое суток, хотя могла попросить посадку через сутки, она этого не сделала. На корабле вела себя мужественно", — отметила Валентина Пономарева, второй дублер Валентины Терешковой, летчик-космонавт СССР.Женщина в невесомости — сегодня такие кадры уже не вызывают удивления. Астронавт Саманта Кристофоретти на орбите — как дома. Опыт и знания, приобретенные Валентиной Терешковой за те 48 витков вокруг Земли, открыли дорогу к звездам всем женщинам планеты."Я мечтала еще в детстве стать космонавтом и уже знала о таких людях, как Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Я желаю ей успехов, здоровья и счастья", — сказала Саманта Кристофоретти.Революцию в мире пилотируемой космонавтики совершила молодая девушка — в это даже сейчас сложно поверить. Средний возраст астронавта сегодня — 35 лет. Тогда эпоха сама нашла своих героев.Для молодежи XXI века у легендарной "Чайки" простой совет: расправить крылья, каким бы сильным ни был ветер."Никогда не предавать свою мечту! И, не взирая на трудности и сложности, все-таки добиваться осуществления своих целей", — говорит Валентина Терешкова.