Американский лидер Дональд Трамп жестко раскритиковал экс-директора ФБР Джеймса Коми и его подчиненных.Это произошло после публикации доклада генерального инспектора Министерства юстиции по итогам расследования действий ФБР и Минюста в деле экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.Трамп написал твит, что доклад уничтожил великих любовников Питера Стржока и Лизу Пейдж, которые начали позорную охоту на ведьм. Этот период, подчеркнул Трамп, запомнится как темный и опасный в американской истории.The IG Report totally destroys James Comey and all of his minions including the great lovers, Peter Strzok and Lisa Page, who started the disgraceful Witch Hunt against so many innocent people. It will go down as a dark and dangerous period in American History!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2018 г.Ранее Трамп писал, что эти расследования разрушили жизни многих людей.В докладе генерального инспектора Минюста указывается, что нет доказательств политической ангажированности разбирательства вокруг экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Но там есть упоминание, что Коми действовал вразрез с правилами, Стржок и Пейдж собирались помешать Трампу занять пост президента США.Коми руководил ФБР США в период с сентября 2013-го по май 2017-го. Новость об отставке застала Джеймса врасплох.