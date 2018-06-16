Сати Казанова стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Певица дала откровенное интервью.

Сати Казанова стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Певица дала откровенное интервью.Сати (настоящее имя Сатаней) Казанова родилась в Кабардино-Балкарии. Ее семья жила в небольшом поселке, где регулярно случались перебои с водой, газом и электричеством. Однажды отец решил арендовать кусок земли на определенных условиях.Довольно быстро дела семьи пошли на лад, и в этот момент арендодатель сменил условия. А так как отец не умел считать деньги, то однажды не смог свести дебет с кредитом, и ему пришлось продать все, что у них было, чтобы поправить дела. В итоге, семья переехала в Нальчик, где мыкалась по съемным квартирам, деля комнаты с тараканами. Сати отметила, что как бы они не пытались их травить, они все равно прибегали от соседей.Когда Сати выросла и отправилась искать счастья и строить карьеру в Москву, то помогала семье, высылая ей деньги. В итоге, родственники смогли заплатить кредит и построить дом. К слову, в студии телешоу появилась мать Сати Фатима. Ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась, довольна ли она новоиспеченным зятем (скоро будет год, как Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо).Фатима ответила, что он ей сразу понравился. Плюс к тому, он неплохо говорит по-русски и даже пообещал, что выучит родной язык своей супруги. Казанова рассказала, что мать била во все колокола от тревоги, что Сати уже 30 лет, а она была до сих пор не замужем."Ты уже не родишь потом!" – кричала ей мать, по профессии акушер, озвучивая неутешительный вердикт. Когда же Казанова ей отвечала, что сейчас спокойно в первый раз рожают и в 40 и в 45 лет, та ей парировала: "Ты будешь не старородящей, а древнеродящей!"