Информация о взятии украинскими войсками стратегической высоты в Донбассе опровергают в ДНР. В самопровозглашенной республике утверждают, что украинские силовики оставили ряд своих позиций на донецком направлении.

Информация о том, что украинские войска заняли стратегическую высоту на донецком направлении и "стали еще ближе к Донецку", появилась накануне в украинских СМИ. Ее опроверг руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов, слова которого приводят РИА Новости."Ответственно заявляем, что любые попытки улучшить свои позиции для оккупантов заканчиваются огромными потерями, из-за которых они вынуждены не только отказываться от своих намерений, но и откатываться вглубь своей обороны", — сказал в пятницу журналистам Безсонов.Он добавил, что украинские силовики ранее были вынуждены оставить ряд своих позиций на донецком и горловском направлениях. ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей сообщил, что на данный момент бойцами 24-й бригады оставлена одна из улиц в Жованке близ Горловки, а также отход с ряда позиций на донецком направлении боевиков 30-й и 93-й бригад.Ранее в оборонном ведомстве ДНР сообщили, что украинская армия оставила захваченные в конце ноября 2017 года населенные пункты Гладосово и Травневое под Горловкой.В течение последних двух суток ополченцами ДНР уничтожены два беспилотных аппарата украинской армии. Беспилотники были ликвидированы в момент выполнения разведывательного полета для корректировки огня и для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Для борьбы с беспилотниками в ДНР была активизирована работа сил противовоздушной обороны. На встречах Контактной группы в Минске были приняты договоренности, по которым использование беспилотных летательных аппаратов в приграничных территориях разрешено только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако украинские вооруженные силы регулярно задействуют беспилотники, в частности, для корректировки огня.