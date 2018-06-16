Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался в субботу на 88-м году жизни.

Музыкант скончался после продолжительной болезни, сообщил Интерфакс со ссылкой на медицинский источник.Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 в Москве в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. Учился в музыкальной школе имени Гнесиных у пианистки Елены Гнесиной, закончил Центральную музыкальную школу по классу фортепиано. В Московской консерватории также обучался игре на фортепиано у Льва Оборина и по классу оперно-симфонического дирижирования под руководством своего отца, профессора Аносова.Как дирижер Рождественский дебютировал, еще обучаясь в консерватории, в 1951 году. Под его управлением в Большом театре был исполнен балет Петра Чайковского "Спящая красавица".Рождественский известен как популяризатор сочинений современных классиков, практически не исполнявшихся в Советском Союзе: Пуленка, Орфа и Хиндемита. Первые в СССР исполнения некоторых произведений Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Бриттена состоялись под его управлением.Музыкант внес немалый вклад в продвижение музыки Альфреда Шнитке — в течение длительного времени дирижер оставался единственным исполнителем его произведений. Премьера Первой симфонии Шнитке состоялась также под управлением Рождественского в 1974 году.Дирижер был автором нескольких музыкальных произведений. Наиболее известное из них — оратория "Заповедное слово русскому народу" на слова Алексея Ремизова.Более 50 лет Рождественский руководил отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в сезоне 2000—2001 годов был художественным руководителем Большого театра. С 2012 года дирижер возглавлял Камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского.