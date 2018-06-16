На месте падения частного самолета Як-52 в Алтайском крае начался пожар. По данным экстренных служб, спортивно-тренировочный двухместный самолет разбился в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Гелион в Первомайском районе края.

На месте падения частного самолета Як-52 в Алтайском крае начался пожар. По сообщению краевой Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), самолет загорелся, и пожар еще продолжается, передает ТАСС.По данным экстренных служб, спортивно-тренировочный двухместный самолет Як-52 разбился в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Гелион" в Первомайском районе края. Катастрофа произошла в 10 километрах юго-восточнее города Новоалтайск в районе трассы Р256. По предварительным данным, погибли два человека, находившихся на борту самолета.Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по данному инциденту, рассказала представитель ведомства Оксана Горбунова. По сообщению регионального главка МЧС России, катастрофа самолета произошла на взлетно-посадочной полосе около 17:00 по местному времени (13.00 по Москве). После поступления сообщения о происшествии на пульт оперативного дежурного ЕДДС Первомайского района на место крушения была направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, передает РИА Новости.