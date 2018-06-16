Апелляционный суд Калифорнии в США восстановил действие закона, разрешающего прибегать к эвтаназии смертельно больным людям. Этот закон позволяет пациентам, которым осталось жить менее полугода, принимать смертельные лекарства.

В Калифорнии снова разрешили эвтаназию. Апелляционный суд позволил людям принимать смертельные лекарства, если срок оставшейся им жизни не превышает шести месяцев.Ранее судья Высшего суда округа Риверсайд Даниэль Оттолия постановил, что такой закон не соответствует конституции, поскольку был принят во время сессии, посвященной вопросам здравоохранения.Однако генпрокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра посчитал, что такое постановление приносит облегчение больным и их родственникам.Петицию против этого закона можно подать до 2 июля, передает РИА Новости.В США эвтаназия разрешена в штатах Вашингтон, Орегон, Калифорния, Вермонт, Монтана, Колорадо и Гавайи.