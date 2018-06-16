В китайской провинции Юньнань (на юго-западе страны) разбился вертолет со спасателями, погибли три человека.

В китайской провинции Юньнань (на юго-западе страны) разбился вертолет со спасателями, погибли три человека.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на китайские СМИ, вертолет, который участвовал в аварийно-спасательной операции, перестал выходить на связь в субботу утром по местному времени, обломки обнаружили через несколько часов. Погибли все, кто находился на борту. Причины аварии выясняются.