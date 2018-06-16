Американские вертолеты, поставляемые в Афганистан для вооружения армии, признаны экспертами менее эффективными и более сложными в обслуживание по сравнению с российскими. В частности, Пентагон отметил повышенную грузоподъемность и возможность российских геликоптеров летать на больших высотах. Что в условиях Афганистана повышает способности армии по проведению войсковых операций.

Американские вертолеты, которые стали поставляться вооруженным силам Афганистана на замену российским Ми-17, признаны экспертами менее эффективными. По некоторым параметрам они уступают российским машинам вдвое.Вертолеты Sikorsky класса UH-60 Black Hawks ("Черный ястреб") многоцелевого назначения начали поставлять вооруженным силам Афганистана на замену российским Ми-17. Однако американская техника оказалась менее эффективной в эксплуатации и более сложной в обслуживании, чем российская, отмечают в Пентагоне. Итоги сравнительного анализа приводятся в докладе генерального инспектора министерства обороны США.В частности, отмечается, что Ми-17 почти вдвое превышает UH-60 по грузоподъемности."Нужно почти два вертолета Black Hawk, чтобы перенести груз одного Ми-17", — отмечается в докладе.Помимо этого, американские вертолеты не могут летать на больших высотах. Поэтому в отдаленных регионах Афганистана при проведении войсковых операций по-прежнему используются российские Ми-17.В документе добавляется, что переход от российской техники к американской создает "ряд сложностей, которые пока не удалось решить". Возникшие проблемы осложняют проведение армией Афганистана спецопераций, заключается в нем.Всего планировалось поставить в Исламскую Республику порядка 160 вертолетов UH-60. По состоянию на конец прошлого года на вооружении афганской армии находились восемь таких машин. Поставка американской техники проходит в рамках обновления парка военно-воздушных сил Афганистана. Предполагалось, что полная замена Ми-17 на UH-60 пройдет в течение трех-пяти лет.