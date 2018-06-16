Церковный раскол на Украине может вызвать волну негативных явлений в мировом православии, считают в Московском патриархате.

Создание на Украине так называемой "единой поместной церкви" может вызвать роковые последствия не только в стране, но и во всем православном мире. Об этом заявил митрополит Иларион в интервью "Интерфакс-Религия"."Легитимизация раскола на Украине рассечет на части все тело мирового православия", — считает Иларион.Общий долг всех священнослужителей в этой ситуации — не допустить раскола православной церкви. Архиерей напомнил, что по вопросу предоставления автокефалии существуют межправославные договоренности. В частности, еще в 1993 году был разработан и одобрен на Межправославной подготовительной комиссии в Православном центре Константинопольского патриархата в Шамбези документ "Автокефалия и способ ее провозглашения". Текст документа окончательно согласован в 2009 году."Все поместные церкви — и Константинопольская, и Русская в том числе — подписали его еще 25 лет назад", — напомнил митрополит. По его словам, в тексте документа ясно были обозначены главные аспекты церковной автономии. В частности, независимость может предоставляться той или иной части поместной церкви с согласия патриархата, к которому сейчас относится данная церковная область. Также автокефалия может даваться при согласии Соборов всех остальных автокефальных церквей.По мнению Илариона, принятый документ является образцом достижения "всеправославного консенсуса". И предоставление автономии так называемой "единой поместной церкви" перечеркнет все результаты, достигнутые за последние 25 лет."Мне кажется, их слишком торопятся списать в историю", — подытожил Иларион.Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что утверждение автокефалии Украинской православной церкви ослабит влияние России на внутренние дела Украины. "Дорога украинцев к Богу не проходит через Москву. У нас свой путь", – сказал Порошенко.