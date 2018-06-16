Поклонник футбольной сборной Перу в столице Мордовии стал виновником и пострадавшим ДТП. Фанат переходил дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля. От медицинской помощи перуанец отказался и покинул место аварии самостоятельно.

Поклонник футбольной сборной Перу в столице Мордовии стал виновником и пострадавшим ДТП. Фанат переходил дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля. От медицинской помощи перуанец отказался и покинул место аварии самостоятельно.На место происшествия приехала бригада скорой помощи, сообщает издание "Советский спорт". Как сообщили медики, пострадавший из далекой южноамериканской страны отделался ушибами ноги. Перуанцы приехали в Саранск на первую игру своей сборной, которая в субботу, 16 июня, сыграет против соперников из Дании.