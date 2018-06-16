На поле выйдут около 100 участников

На поле выйдут около 100 участниковТурнир по футболу в лаптях пройдет в Суздале в честь Чемпионата мира по футболу.Как сообщил ТАСС организатор праздника Илья Кехтер, 16 июня на поле выйдут около 100 футболистов. Свое участие подтвердили участники из Владимира, Коврова, Суздяля, Москвы.Также состоятся турниры по другим видам спорта – кикеру, пальчиковому футболу, сумо-футболу, гигантскому футболу, панне, надувному кикеру. Пройдут конкурсы по жонглирвоанию мячом, пенальти и фристайлу.Для спортсменов закупили 300 лаптей от умельцев со всей округи. Ожидается, что посмотреть турнир приедут около 3-5 тысяч гостей.