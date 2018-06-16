Смоделированные инспекторами ситуации помогли ребятам усвоить нормы правил дорожного поведения.

Сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области в летний период особое внимание уделяют мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Уже традиционными стали встречи, беседы, игры и конкурсы, целью которых является воспитание культуры правильного поведения на проезжей части и соблюдение личной безопасности. 15 июня сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области отправились в гости к ребятам, отдыхающим в оздоровительном лагере на базе Красногорбатской школы Селивановского района, чтобы вместе с ними устроить настоящий «Праздник дорожных наук».Вместе с полицейскими навстречу со школьниками разных возрастов прибыли педагоги «Юношеской автомобильной школы» города Владимира, в распоряжении которой имеется специальный мобильный комплекс «Лаборатория безопасности».Открыли встречу сотрудники отдела пропаганды безопасности дорожного движения. Инспекторы провели викторину, в ходе которой задали ребятам ряд тематических вопросов, позволивших понять, насколько хорошо отдыхающие знают ПДД.Продолжился праздник на специальной площадке, созданной при помощи учебно-методического оборудования автомобиля «Лаборатория безопасности».Смоделированные инспекторами ситуации, включающие правила управления велосипедом, езду на скутере и самокате, перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу и ряд других помогли ребятам понять ошибки и усвоить нормы правил дорожного поведения, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.В завершении праздника дорожной безопасности юные участники получили полезные подарки – модные светоотражающие элементы. Все без исключения отметили, что дорожные науки обязательно нужно изучать!В свою очередь администрация оздоровительного лагеря выразила благодарность за визит сотрудников полиции и педагогов «Юношеской автомобильной школы», отметив, что игровые формы интеграции несовершеннолетних в дорожную среду как нельзя лучше позволяют достичь ключевой цели – снижения детского травматизма.Выездная профилактическая работа с использованием «Лаборатории безопасности» будет продолжена в других оздоровительных лагерях региона.